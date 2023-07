Tourrenners gaan serieus klimmen in Pyreneeën

Het is tijd voor de eerste serieuze cols in de Tour de France. In de vijfde etappe duikt het peloton vanuit Pau na een vlakke aanloop de Pyreneeën in waar een klim van de zogenoemde buitencategorie en één van de eerste categorie wachten. Richting finishplaats Laruns loopt het nog licht omhoog. De rit begint kort na 13.00 uur, de finish wordt verwacht rond 17.30 uur.

De beklimming van de Col de Soudet, geklasseerd in de zwaarste categorie, begint na 73 kilometer. Over een afstand van 15 kilometer moet worden geklommen met een gemiddeld stijgingspercentage van iets meer dan 7 procent. Na een afdaling volgen nog de Col d’Ichère (3e categorie) en de Col de Marie Blanque (1e). De top van die laatste klim, waar bonusseconden te verdienen zijn, ligt op 18 kilometer van de finish.

Aan de start staat de Brit Adam Yates in de gele trui, de Belg Jasper Philipsen is de drager van de groene trui, terwijl de Amerikaan Neilson Powless de bergtrui met de bollen aan heeft.

In Laruns boekte de Sloveen Tadej Pogacar – momenteel drager van het wit als beste jongere – in 2020 zijn eerste van inmiddels negen ritzeges in de Tour.