Tsitsipas knokt zich in vijfsetter langs Thiem op Wimbledon

Stefanos Tsitsipas heeft uitschakeling in de openingsronde van Wimbledon ternauwernood kunnen voorkomen. De als vijfde geplaatste Griek sloeg zich in vijf sets langs de Oostenrijker Dominic Thiem. In een wedstrijd van 3 uur en 56 minuten werd het 3-6 7-6 (1) 6-2 6-7 (5) 7-6 (8).

Na bijna 4 uur benutte Tsitsipas zijn derde wedstrijdpunt met een forehandpassing langs de lijn. Dat deed hij bij 9-8 in de matchtiebreak. Bij 6-6 in de vijfde set wordt er een beslissende tiebreak tot tien punten gespeeld.

“Dit was best wel stressvol. We hebben allebei hard geknokt en een show opgevoerd. Deze wedstrijd leek oneindig te duren”, zei Tsitsipas (24) na afloop. De wedstrijd was al op dinsdag begonnen, maar onderbroken wegens de regen.

Tsitsipas neemt het in de tweede ronde op tegen de Schot Andy Murray. “Ik verwacht dat niemand me gaat aanmoedigen”, grapte de mondiale nummer 5. “Als kind heb ik zijn eerste Wimbledontitel gezien. Hij is een geweldige strijder en zal niet snel opgeven, zeker niet in zijn woonkamer.”

Tsitsipas speelt op Wimbledon ook in het mannendubbel met zijn broer Petros en in het gemengd dubbelspel met zijn vriendin Paula Badosa, met wie hij sinds kort een relatie heeft.