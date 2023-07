Van der Poel na straf in Tour: ik doe niet veel fout

Mathieu van der Poel heeft laconiek gereageerd op de straf die hij kreeg voor het duwen van Biniam Girmay in de slotfase van de vierde etappe van de Tour de France. De jury zette hem een aantal plaatsen terug in de rituitslag en hij kreeg een boete van ruim 500 euro. “Ik had het wel verwacht dat ze misschien iets zouden doen”, zei Van der Poel op de Belgisch televisie in Vive le Vélo. “Al vond ik het zelf wel meevallen. Meteen na de finish heb ik met Biniam gepraat en hij dacht er hetzelfde over. Hij vond niet dat er iets ergs gebeurd was.”

De Nederlander van Alpecin-Deceuninck leidde in de laatste kilometer zijn Belgische ploeggenoot Jasper Philipsen voor de tweede dag op rij naar de etappezege, maar hij had daarbij een paar honderd meter voor de finish de Eritreeër Girmay wel een duwtje gegeven. “Als je de laatste 3 kilometer onder de loep neemt, moet je twintig renners declasseren. “Ik zag een gaatje en moest er wel door voor Jasper. Anders hadden we niks. Zelf vind ik niet dat ik veel fout doe. Ik ben de laatste die iemand in gevaar wil brengen.”