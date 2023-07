Van Vleuten is rivale Longo Borghini definitief kwijt in Giro

Elisa Longo Borghini gaat woensdag niet meer van start in de zesde rit van de Giro Donne. De 31-jarige Italiaanse wielrenster ondervindt nog “aanzienlijke pijn” na een val in de rit van dinsdag, meldt haar team Lidl-Trek. Longo Borghini was een van de grootste concurrenten van Annemiek van Vleuten in de strijd om de roze trui.

Longo Borghini viel in een lastige afdaling, maar reed de etappe nog wel uit en passeerde de meet als negentiende. Ze raakte haar tweede plaats in het algemeen klassement kwijt. Onderzoek in het ziekenhuis meteen na de crash bracht geen heel zware blessures aan het licht, zoals breuken, maar woensdagochtend leek het de ploeg toch beter als Longo Borghini niet op de fiets zou stappen.

“Ze heeft een goede nacht gehad en de controles van vanochtend tonen geen tekenen van een hersenschudding”, meldde de ploeg. “Ze heeft echter nog steeds aanzienlijke pijn en daarom gelooft het team dat het de juiste beslissing is om niet te starten.”

De zesde rit voert de rensters woensdag over 104,4 kilometer door en rond Canelli. Van Vleuten (Movistar) leidt in het algemeen klassement met een voorsprong van 2 minuten en 7 seconden op de Duitse Antonia Niedermaier.