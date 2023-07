Vingegaard: strijd met Pogacar duurt tot in Parijs

Jonas Vingegaard deelde woensdag in de eerste van twee Pyreneeënetappes in de Tour de Franse een forse tik uit aan Tadej Pogacar. De Deen van Jumbo-Visma, tweede in het klassement achter de Australiër Jai Hindley, heeft nu een marge van 53 seconden op zijn Sloveense rivaal. “Heel mooi, ik ben er superblij mee. Maar Tadej geeft nooit op. Het wordt een gevecht tot in Parijs”, voorspelde de Tourwinnaar van vorig jaar.

“Het plan was om één of twee man mee te hebben in de vroege ontsnapping, het waren er zelfs drie”, vertelde Vingegaard bij de bus van zijn ploeg. “Het was een soort verdedigingslinie want dit leek ons niet de perfecte rit voor mij. Maar op de laatste klim voelde ik dat ik goede benen had en zei tegen Sepp (Kuss) dat hij de kop moest nemen. En ik besloot iets verder aan te vallen.”

Vingegaard had, zo zei hij, niet gelet op Pogacar. “Of ik zwakte bij hem zag? Nee, ik heb niet op hem gelet. Ik kijk alleen naar mezelf.”