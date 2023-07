Wielrenster Balsamo mag na zware crash weer trainen

Oud-wereldkampioene Elisa Balsamo mag weer op de fiets op de weg trainen. De Italiaanse wielrenster had bij een valpartij eind mei in de openingsetappe van de rittenkoers RideLondon Classique een breuk in haar linkerpols opgelopen en breuken in haar linker- en rechteronderkaak.

Haar ploeg Lidl-Trek meldt dat ruim een maand nadat Balsamo de breuken had opgelopen, de kaakchirurg en de orthopedisch specialist toestemming hebben gegeven om weer te gaan trainen. De 25-jarige Italiaanse moet nog wel geholpen worden aan haar gebroken tanden.

Balsamo wil graag de Tour de France Femmes rijden die op 23 juli begint, maar de definitieve beslissing over haar deelname maakt de ploeg vlak voor de start van de etappekoers. Haar volgende doel is de WK wielrennen in Glasgow in augustus.