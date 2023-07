Basketbalvedette Antetokounmpo mist mogelijk WK na knieoperatie

De Griekse vedette Giannis Antetokounmpo kan mogelijk niet meedoen aan het wereldkampioenschap basketbal volgende maand. De 28-jarige speler van Milwaukee Bucks is geopereerd aan zijn linkerknie en moet daar eerst van herstellen. In de groepsfase van het WK in Japan, Indonesiƫ en de Filipijnen neemt Griekenland het vanaf 20 augustus onder meer op tegen de Verenigde Staten.

Volgens Bucks-trainer Adrian Griffin onderging Antetokounmpo twee weken geleden een routine-ingreep aan de knie. “Alles ging zoals gepland en we verwachten dat hij terug is voor het trainingskamp.” De voorbereiding op het nieuwe NBA-seizoen is in september. Antetokounmpo is twee keer verkozen tot meest waardevolle speler in de topcompetitie.