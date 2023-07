Cricketers behalen ticket voor WK na knappe zege op Schotland

De Nederlandse cricketers hebben zich geplaatst voor het WK in India. Oranje won op zeer knappe wijze de laatste groepswedstrijd tegen Schotland, waardoor het als tweede in de kwalificatiepoule eindigde. Bas de Leede was de grote man met 123 runs en vijf wickets.

De Schotten sloegen in het eerste deel van de wedstrijd 277 runs bij elkaar. De Nederlandse ploeg had zelf slechts een beperkte hoeveelheid tijd (44 overs) om tot het totaal van de tegenstander te komen. Op een gegeven moment leek de hoop verloren, maar De Leede zorgde voor de ommekeer met een ongekende slagbeurt.

De 23-jarige speler uit Nootdorp, die eerder in de wedstrijd als bowler al de helft van de Schotse slagploeg had ingerekend, tekende voor 123 runs in 92 ballen. “We keken waar we halverwege wilden zijn en daarna zijn we er vol voor gegaan”, zei De Leede bij Sky Sports. “We wilden het maximale uit elke over halen en dan zouden we wel zien waar we zouden eindigen. Het gaat één groot feest worden vanavond”, aldus de zoon van oud-international Tim de Leede.

Naast nummer 2 Nederland behaalde ook groepswinnaar Sri Lanka een ticket voor het WK, dat in oktober en november in India op het programma staat.