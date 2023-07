Dubbel gevoel bij Kelderman na uitkomst zesde etappe in Tour

Wilco Kelderman moest even een teleurstelling wegslikken toen hij de uitslag van de zesde etappen in de Tour de France hoorde. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard moest de zege aan zijn rivaal Tadej Pogacar laten. “Dat is niet precies wat we gehoopt hadden”, gaf Kelderman toe. “Gisteren was hij sterk. Maar we staan er nog goed voor.”

Pogacar had woensdag een slechte dag. Het verraste Kelderman dat hij een dag later zo sterk terugkwam. “Ik had dit ook niet verwacht nee. We hadden een plan. Jonas is heel goed in lange klimmen. Gisteren was hij niet super. We dachten dat er vandaag een nieuwe kans was. We wilden proberen Wout (van Aert) een beetje meer ruimte te geven zodat hij richting finish kon wachten op Jonas en voor een soort ‘lead-out’ zorgen. Op zich liep dat heel goed tot aan de laatste kilometers.” Bij een lead-out worden de sprinters in stelling gebracht. Dat wilden de renners van Jumbo-Visma voor Vingegaard al op de Tourmalet doen. “Je moet het gat creĆ«ren en iedereen op de pijnbank legen. Jonas kon dan nog door.”

Jumbo-Visma pakte toch de zege niet, maar Kelderman was wel blij met de gele trui voor Vingegaard. “We hebben het geel, laten we het positief brengen. Er zijn nog veel etappes te gaan. Jonas is heel sterk. Ik denk dat er nog veel ritten komen die hem goed liggen.”