Ecuadoraan Narváez overtuigend winnaar Ronde van Oostenrijk

Jhonatan Narváez heeft de Ronde van Oostenrijk gewonnen. De Ecuadoraan van Ineos Grenadiers boekte op de slotdag van de vijfdaagse rittenkoers zijn derde etappezege. Het was een rit van Ybbs an der Donau naar Sonntagberg over ruim 155 kilometer.

Narváez, 26 jaar en in 2020 winnaar van een etappe in de Giro d’Italia, hield in de sprint van een klein groepje de Ethiopiër Welay Hagos Berhe achter zich. Jason Osborne werd derde. De Duitse wielrenner van Alpecin-Deceuninck werd tweede in het eindklassement.