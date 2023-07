Eerste aankomst bergop in Tour de France

De tweede Pyreneeënrit eindigt met de eerste aankomst bergop in deze Tour de France. De finish ligt op het bergplateau Cauterets-Cambasque, niet heel hoog (1355 meter) maar wel na een pittige klim van 16 kilometer. De eerste renner wordt daar rond 17.15 uur verwacht. De Australiër Jai Hindley draagt voor het eerst de gele leiderstrui.

Het peloton zet zich om 13.10 uur in gang in Tarbes. Op weg naar de tussensprint na 49 kilometer wacht de renners een eerste klimmetje, de Côte de Capvern-les-Bains, van de derde categorie. Zo’n 10 kilometer na de sprint om de punten begint de beklimming van de Col d’Aspin van de eerste categorie. Na een afdaling volgt de grootste uitdaging van de dag, de beklimming van de Tourmalet. Na 17 kilometer klimmen met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3 procent ligt de top op 2115 meter hoogte.

Dan zijn er nog 47 kilometer te gaan waarin na een lange afdaling de slotklim volgt, die is ingedeeld in de op een na zwaarste categorie. De Tour finishte vaker in Cauterets, maar pas een keer eerder op het Cambasque-plateau. In 1989 won de destijds nog veelbelovende Miguel Indurain er zijn eerste rit. De jaren erna zou de Spanjaard vijf keer de Tour de France winnen.