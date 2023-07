Handbalsters treffen Tsjechië, Argentinië en Congo op WK

De Nederlandse handbalsters moeten het op het WK eind november in Denemarken, Noorwegen en Zweden in groep H opnemen tegen Tsjechië, Argentinië en Congo. Dat heeft de loting in Göteborg uitgewezen.

Oranje was door de hoge notering op de ranking bij de loting ingedeeld in pot 1. De ploeg van bondscoach Per Johansson ontloopt daardoor in de poulefase handbalgrootmachten als Noorwegen, Denemarken, Frankrijk en Zweden. De eerste drie landen in de poule plaatsen zich bij het WK voor de hoofdronde. In deze ronde spelen de landen uit de groepen A-B, C-D, E-F en G-H drie wedstrijden tegen elkaar. De beste twee landen per groep in de hoofdronde plaatsen zich voor de kwartfinales.

De finale van het WK staat op 17 december op het programma.

In 2025 organiseert Nederland samen met Duitsland het WK handbal voor de vrouwen.