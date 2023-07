Jakobsen opnieuw op tijd binnen na bergrit in Tour

Fabio Jakobsen is er ook donderdag in geslaagd op tijd de finish te halen in de Tour de France. De Nederlandse sprinter van Soudal Quick-Step fietst na een val in de vierde etappe zwaar gehavend rond in Frankrijk en was zowel woensdag als donderdag een van de eerste renners die moest lossen.

In de door Tadej Pogacar gewonnen bergrit naar Cauterets-Cambasque passeerde Jakobsen ruim 37 minuten na de Sloveense ritwinnaar de finish. Dat deed hij in gezelschap van vier ploeggenoten die hopen dat hun kopman vrijdag in de vlakke rit naar Bordeaux een rol kan spelen in de verwachte massasprint.

Renners kunnen onderweg al inschatten hoeveel tijd ze kunnen verspelen om niet buiten de limiet te finishen. Jakobsen, die vooral last heeft van kneuzingen en schaafwonden, en zijn ploeggenoten hielden een kleine 5 minuten over.