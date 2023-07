Oppermachtige Van Vleuten boekt derde ritzege in Giro Donne

Annemiek van Vleuten heeft ook de zevende etappe van de Giro Donne gewonnen. Het was een bergrit met de finish in Alassio na een klim van 3 kilometer. Van Vleuten was in de aanval met de Française Juliette Labous en de Italiaanse Gaia Realini. De kopvrouw van wielerploeg Movistar liet het tweetal in de laatste anderhalve kilometer achter en soleerde naar haar derde ritzege in de Ronde van Italië voor vrouwen.

Labous (DSM-Firmenich) werd nog wel tweede, voor Realini. De Nederlandse Lorena Wiebes was niet meer van start gegaan. De winnares van de derde etappe gaat zich richten op de Tour de France voor vrouwen. Van Vleuten, die de Giro al drie keer won, heeft de leiderstrui stevig in handen. Vrijdag gaan de wielrensters naar Sardinië, waar zaterdag en zondag de laatste twee etappes worden verreden.

Van Vleuten noemde haar overwinning van donderdag een echte teamprestatie. “Iedereen deed zijn werk, het is mooi om het dan te kunnen afmaken”, vertelde de wereldkampioene na haar zestiende etappezege ooit in de Giro. Het ritverloop was perfect voor de 40-jarige Van Vleuten die de aankomst woensdag nog had verkend. “Toen heb ik ook genoten van het uitzicht, vandaag heb ik alleen het asfalt gezien. Dat lag er slecht bij. Normaal klim ik staande op de fiets, maar dat durfde ik hier niet aan.”

Met Labous en Realini had ze twee rensters bij zich die wilden rijden voor een goed klassement. Het zijn inmiddels de nummers 2 en 3 op ruime afstand van Van Vleuten.

Onderweg was Anouska Koster nog op avontuur geweest, maar kort voor de Cima Paravenna, een beklimming van de 2e categorie, werd ze ingelopen. De Spaanse kampioene Mavi García was daarna eerste aanvaller, kort onder de top werd ze bijgehaald door Van Vleuten met in haar spoor Labous en Realini. De rozetruidraagster verzekerde zich niet veel later al van de eindoverwinning in het bergklassement en liet op de slotklim haar laatste concurrenten achter zich.