Pogacar slaat terug met winst in bergrit, geel voor Vingegaard

Tadej Pogacar heeft een slechte dag in de Tour de France laten volgen door ritwinst in de zesde etappe. De Sloveen pakte 24 seconden terug op Jonas Vingegaard, die als tweede finishte. De Deense kopman van Jumbo-Visma nam wel de gele leiderstrui over van de Australiër Jai Hindley. Die kon in de rit over de befaamde cols Aspin en Tourmalet niet volgen en kwam op achterstand binnen op het bergplateau Cambasque bij Cauterets.

In het klassement heeft Vingegaard, vorig jaar winnaar van de Tour, nu 25 seconden voorsprong op tweevoudig Tourwinnaar Pogacar van UAE Team Emirates. De onttroonde Hindley volgt op 1 minuut en 34 seconden. Vrijdag volgt een volledig vlakke rit naar Bordeaux waar een massasprint wordt verwacht.

Meteen na de start versnelde de Belg Wout van Aert, de alleskunner van Jumbo-Visma. Er ontstond een kopgroep van vijftien man onder wie ook Mathieu van der Poel. Neilson Powless was een de renners die alsnog aansloot. De Amerikaan passeerde als eerste op het eerste klimmetje van de dag.

Van Aert mocht de 20 punten pakken bij de tussensprint waarna het richting Col d’Aspin ging. Terwijl achteraan Fabio Jakobsen in de problemen kwam was helemaal vooraan Powless als eerste boven, waarmee hij virtueel de bergtrui heroverde op de Oostenrijker Felix Gall.

Aan de voet van de Col du Tourmalet had de inmiddels ietwat uitgedunde kopgroep nog steeds ruim 4 minuten voorsprong op de groep favorieten. Daarin werden de renners van Bora-hansgrohe (Hindley) aan kop afgelost door een zestal van Jumbo-Visma. Hun tempo had gevolgen voor de geletruidrager die zijn ploeggenoten een voor en zag afhaken. Onder aanvoering van eerst Wilco Kelderman en daarna de Amerikaan Sepp Kuss zette Vingegaard zijn aanval op het geel in. Pogacar kon volgen, maar voor Hindley ging het te snel.

Op de top kwam de Noor Tobias Johannessen als eerste boven. Van de koplopers wist Van Aert zijn ploeggenoot Vingegaard in aantocht. Samen met Pogacar sloot de Deen aan, waarna een achttal aan de beklimming naar Cauterets-Cambasque begon. Van Aert leidde, tot Vingegaard 4,5 kilometer onder de top aanviel. Meteen zat alleen Pogacar nog in zijn wiel.

De Sloveen verraste met een aanval een kleine 3 kilometer onder de top. Vingegaard kon niet meer volgen. Wielervolgers haalden opgelucht adem: de Tour is nog lang niet beslist.