Ruud verliest op Wimbledon in vijf sets van Engelse wildcardspeler

De Noor Casper Ruud is op Wimbledon in de tweede ronde uitgeschakeld. De nummer 4 van de plaatsingslijst verloor met 6-4 3-6 4-6 6-3 6-0 van de Engelse wildcardspeler Liam Broady, de nummer 142 van de wereld.

Ruud (24) is op Wimbledon nog nooit voorbij de tweede ronde gekomen. Op Roland Garros reikte hij twee keer tot de eindstrijd en ook op de US Open was hij al eens finalist.

In aanloop naar Wimbledon speelde Ruud geen enkel voorbereidingstoernooi. Hij genoot na Roland Garros van een vakantie en gaf al te kennen niet al te hoge verwachtingen te hebben van het derde grandslamtoernooi van het jaar.