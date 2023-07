Tennisser Brooksby voorlopig geschorst om missen dopingcontroles

De Amerikaanse tennisser Jenson Brooksby is voorlopig geschorst. De International Tennis Integrity Agency heeft de 22-jarige nummer 101 van de wereld gestraft voor het missen van drie dopingcontroles in twaalf maanden. Brooksby zegt de regels te respecteren, maar vecht de straf wel aan.

Brooksby zegt nooit iets verkeerds te hebben gebruikt en meent dat hij in maart ook nog drie keer is getest. Verder zegt de voormalig nummer 33 van de wereld dat hij bij een van de controles die hij zou hebben gemist, voor het grastoernooi van Rosmalen vorig jaar, gewoon op de afgesproken tijd op de juiste plek was. “Ik kijk ernaar uit om al het bewijs te leveren en aan de onafhankelijke commissie uit te leggen wat er is gebeurd”, zegt Brooksby.

Brooksby speelde al bijna zes maanden geen tenniswedstrijd meer vanwege twee handoperaties. De Amerikaan bereikte vorig jaar juni zijn hoogste positie tot nu toe op de wereldranglijst.