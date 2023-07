Tevreden Brouwer heeft Zverev laten werken voor de zege

Gijs Brouwer kijkt met een goed gevoel terug op zijn debuut op Wimbledon. De nummer 153 van de wereld was dicht bij setwinst tegen de Duitser Alexander Zverev, maar verloor toch in drie sets.

“Ik heb goed gespeeld en het was een goede wedstrijd. Ik maakte het redelijk spannend en ik heb hem denk ik een moeilijke wedstrijd bezorgd”, keek Brouwer terug op de nederlaag van 6-4 7-6 (4) 7-6 (5). “Ik heb wat kansjes gecreëerd, vooral in de tweede set, maar die heb ik niet gepakt. Jongens als Zverev missen niet net dat ene forehandje in de tiebreak, die ik wél miste.”

Brouwer begon sterk op Court 1 en domineerde in de beginfase de rally’s met afwisselend tennis. “Ik was best wel ontspannen en ben niet iemand die bezwijkt onder de spanning. Ik ben heel nuchter opgegroeid.”

Vorige week wist Brouwer drie kwalificatiewedstrijden te winnen. Die werden gespeeld op het nabijgelegen Roehampton. De voorronden worden daar gespeeld om het gras op Wimbledon te sparen voor het hoofdtoernooi.

“Dit was een wereld van verschil. Daar was het een groot grasveld, waar gewoon een paar banen zijn aangelegd en doeken zijn aangebracht. Van twintig man langs de kant speelde ik ineens voor een stadion waar weet ik veel hoeveel man in kunnen. Court 1 is een gave baan en ik stond al een paar dagen te trappelen om te spelen. Het oponthoud door de regen vond ik niet heel erg, want door de kwalificaties was het toch al een lang verblijf. Ik heb genoten van de afgelopen week op een prachtig toernooi. Hopelijk geeft dit mij ook weer een mentale boost voor de toekomst.”

Waar voor veel spelers het grasseizoen er na Wimbledon op zit, gaat Brouwer nog even door op de ondergrond. Hij doet half juli mee aan het ATP-toernooi van Newport in de Verenigde Staten, waar hij vooralsnog op de reservelijst staat.