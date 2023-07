Tourrenners begonnen aan eerste rit met aankomst bergop

De renners in de Tour de France zijn iets na 13.00 uur op de fiets gestapt voor de zesde etappe van de Tour de France. Het is de tweede Pyreneeënrit, ditmaal met een aankomst bergop op Cauterets-Cambasque. De Australiër Jai Hindley draagt voor het eerst de gele trui. De renner van Bora-hansgrohe nam de leiding in het klassement over van de Brit Adam Yates na zijn ritzege woensdag in Laruns.

De Belg Jasper Philipsen heeft opnieuw de groene trui van het puntenklassement om de schouders. De Oostenrijker Felix Gall is als nieuwe leider in het bergklassement de drager van de bollentrui. De witte trui voor beste jongere is in het bezit van Tadej Pogacar. Dat is uiteraard niet het hoofddoel van de Sloveen, die in de strijd om het geel woensdag een gevoelige tik kreeg van Jonas Vingegaard. De Deen van Jumbo-Visma is de nummer 2 in het algemeen klassement.

Na onder meer de beklimming van de befaamde cols Aspin en Tourmalet wordt de aankomst op het plateau van Cambasque verwacht rond 17.15 uur.