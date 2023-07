Van Aert: strijdplan Jumbo-Visma in Tour grotendeels geslaagd

Ietwat geprikkeld stond Wout van Aert na de zesde etappe van de Tour de France de Belgische media te woord. Met een hoofdrol had Van Aert in de tweede Pyrenee├źnrit lang bijgedragen aan een staaltje ploegtactiek die kopman Jonas Vingegaard aan de gele trui had geholpen. Maar de ritwinst op het bergplateau Cambasque was voor Tadej Pogacar, de Sloveen die zijn concurrent in de slotkilometers aftroefde.

“Jullie focussen altijd op de ‘maar’. Ik vind dat we een sterke dag hebben gehad. Iedereen kon zien dat we een strijdplan hadden om in aanval te gaan. Ik ben blij met Jonas in het geel”, vertelde Van Aert voor de camera van Sporza.

De Belgische alleskunner zette zelf de vroege ontsnapping in gang en kon zo aan het eind, toen de echte klimmers kwamen opzetten, nog een belangrijke hulp zijn voor Vingegaard. “Ik was blij dat ik nog over de Tourmalet kwam en Jonas kon helpen. Hij kon in het vlakke tussenstuk in mijn wiel zitten en op de slotklim ben ik zo lang mogelijk hard doorgetrokken. Tot ik niets meer over had: toen werd het vooraan man-tegen-man.”

Nadat Vingegaard woensdag nog een ongenaakbare indruk had gemaakt, verloor de Deen nu verrassend dat duel. Daarop focussen vond Van Aert onnodig, om meteen wat critici van weerwoord te voorzien. “Ik heb gisteren gehoord dat mensen denken dat ik de benen niet heb. Die hebben echt geen verstand van de koers.”