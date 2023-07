Van de Zandschulp speelt vrijdag tweede partij op baan 15

Botic van de Zandschulp speelt vrijdag op Wimbledon de tweede wedstrijd van de dag op baan 15. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, de nummer 31 van de plaatsingslijst.

De eerste wedstrijden beginnen om 12.00 uur Nederlandse tijd. Van de Zandschulp en Davidovich Fokina hebben een duel uit het vrouwentoernooi voor zich.

De 27-jarige Van de Zandschulp is de laatste overgebleven Nederlander in het enkelspel. Tallon Griekspoor werd woensdag uitgeschakeld in de eerste ronde, Gijs Brouwer donderdag.

Op het centercourt komen de Poolse Iga Swiatek en Carlos Alcaraz uit Spanje, de nummers 1 van de wereld bij de vrouwen en mannen, in actie. Zij treffen respectievelijk de Kroatische Petra Martic en de Fransman Alexandre Muller.