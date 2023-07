Van de Zandschulp ‘vooral opgelucht’ na eerste zege in 2,5 maand

Botic van de Zandschulp was naar eigen zeggen vooral opgelucht met zijn eerste overwinning in 2,5 maand. De nummer 2 van Nederland was op Wimbledon in de openingsronde in vijf sets de meerdere van de Chinees Zhizhen Zhang.

“Ik begon niet goed en was in het begin veel te onrustig. Hij was veel beter in de eerste anderhalve set. Maar het ideale aan wedstrijden om best-of-five sets is dat je er heel erg in kunt groeien, dat je iets meer tijd hebt om in de wedstrijd te komen. Dat je na anderhalve set slecht gespeeld te hebben toch nog kunt winnen”, zei Van de Zandschulp (27).

“Door iets meer ballen terug te krijgen en meer services te retourneren, ging hij wat minder serveren. Ik begon zelf juist beter te serveren; in het begin was het heel erg zoeken, maar daarna kreeg ik veel meer gratis punten. Het was een gelijkopgaande wedstrijd en ik ben vooral opgelucht dat ik weer heb gewonnen. Ik heb het via de moeilijke weg gedaan. Het geeft vertrouwen dat ik hem op deze manier heb weten binnen te slepen. Het hoeft niet met goed of mooi tennis.”

Van de Zandschulp had sinds 22 april niet meer gewonnen. Hij won toen op het ATP-toernooi van M√ľnchen van Taylor Fritz, maar een dag later verloor hij in de finale op pijnlijke wijze van de Deen Holger Rune. Van de Zandschulp liet in dat duel vier wedstrijdpunten onbenut en liep kort daarna een voetblessure op. De afgelopen weken verloor hij vijf keer op een rij in de eerste ronde.

“De afgelopen periode vond ik tennis niet altijd even leuk, daar kan ik kort over zijn. Een periode als deze kun je alleen uitkomen door werktennis te spelen, zodat het vertrouwen weer gaat groeien. En vanuit daar kun je dan weer door. Ik hoop dat het door dit soort wedstrijden weer beter en beter wordt”, aldus Van de Zandschulp.

“Het was echt de eerste keer dat ik met wat meer pijn speelde dan ik gewend ben. Maar het seizoen is lang en je kunt niet altijd even topfit zijn, kijk maar wat Rafael Nadal allemaal wel niet gehad heeft. Gelukkig heb ik, na te zijn hersteld, de afgelopen weken weer wat meer plezier gehad in de trainingen.”

Van de Zandschulp komt hoogstwaarschijnlijk vrijdag weer in actie. Door de regen van dinsdag en woensdag is het speelschema flink overhoop gehaald, maar de Nederlander wil zich daar niet door laten afleiden. “Twee jaar geleden heb ik ook twee dagen op een rij gespeeld. Dat is hoe het is, dat is Wimbledon, daar kun je weinig aan doen met de regen.”