Vingegaard vindt Pogacar ‘verdiende winnaar’ bergrit in Tour

Jonas Vingegaard moest, met de zojuist veroverde gele trui om de schouders, toegeven dat hij in Tadej Pogacar donderdag in de zesde etappe van de Tour de France zijn meerdere had moeten erkennen. “In de eerste plaats ben ik blij dat ik de gele trui weer in mijn bezit heb. Het is het belangrijkste symbool van onze sport”, sprak de Deen van Jumbo-Visma. “Ik had gehoopt de rit te winnen, maar Tadej was echt heel sterk vandaag. Hij verdiende de zege.”

Vingegaard won vorig jaar de Tour de France, met Pogacar als naaste belager. Het jaar ervoor was het precies andersom geweest. In deze Tour was de eerste slag tussen beide rivalen voor Vingegaard, die woensdag tijdwinst boekte. Een dag later waren de rollen omgekeerd, maar was het wel de Deen die het geel veroverde op de AustraliĆ«r Jai Hindley. “We wilden proberen Pogacar opnieuw te testen en kijken hoe hij was. Hij voelde zich blijkbaar beter dan gisteren. Het is duidelijk dat het een gevecht wordt tot in Parijs. Ik kijk ernaar uit.”

Over zijn kansen op een tweede Tourzege op rij kon Vingegaard niet veel zeggen. “Het is moeilijk te zeggen. Ik ben waar ik wil zijn, maar de Tour is lang en er kan van alles kan gebeuren. De ploeg was geweldig vandaag, dat geeft vertrouwen.”