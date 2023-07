Volleyballers verliezen kansloos van Brazilië in Nations League

De Nederlandse volleybalmannen hebben in de Nations League kansloos verloren van topland Brazilië. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza won in het tweede duel van het laatste vierluik in de groepsfase geen set. De setstanden waren 25-21 25-15 en 25-20.

De mannen waren de speelweek in Pasay City op de Filipijnen nog goed begonnen met een 3-1-zege op Canada. Daarmee bleven de kwartfinales in zicht. Tegen nummer 4 van de wereld Brazilië kwam Oranje in de eerste set nog regelmatig voor, voor het laatst op 15-14. In de volgende twee sets waren de Zuid-Amerikanen, vorig jaar winnaar van WK-brons, van begin tot eind de baas.

De ploeg van Piazza neemt het deze week nog op tegen Nations League-leider Japan en Slovenië. Oranje staat nu achtste, een plek die aan het einde precies genoeg zou zijn voor plaatsing voor de kwartfinales.