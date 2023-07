Ajax: Van der Sar getroffen door hersenbloeding, toestand stabiel

Voormalig directeur en oud-doelman Edwin van der Sar is op zijn vakantie in Kroatië getroffen door een hersenbloeding. Dat bevestigt Ajax na berichtgeving van De Telegraaf vrijdag aan het begin van de avond. De voormalig international is met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Volgens Ajax is zijn toestand stabiel, zo heeft de familie van Van der Sar aan de club laten weten.

“Iedereen bij Ajax wenst Edwin een spoedig herstel, we denken aan je”, laat de Amsterdamse club verder weten. Ajax zegt met een update te komen, zodra er concrete ontwikkelingen zijn.

Van der Sar besloot eind mei na een slopend en tegenvallend seizoen per 1 juni op te stappen als algemeen directeur van Ajax. “Na bijna elf jaar in de directie ben ik op”, liet hij destijds weten. “We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest. Ik ben de mensen die ik tijdens mijn tweede carrière bij Ajax heb ontmoet en met wie ik heb samengewerkt erg dankbaar voor wat we hebben bereikt en beleefd. Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen.”

Van der Sar (52) keerde eind 2012 terug bij Ajax, waar hij ooit als doelman debuteerde in het profvoetbal. Samen met directeur voetbalzaken Marc Overmars en trainer Erik ten Hag was hij succesvol met Ajax. De club uit de hoofdstad werd kampioen in 2019, 2021 en 2022 en stond in 2020 bovenaan toen het seizoen werd afgebroken vanwege corona. Ajax reikte in 2019 tot de halve finales van de Champions League.

Eind 2009 werd ook Annemarie van der Sar, de vrouw van Edwin, getroffen door een hersenbloeding. Van der Sar zelf was destijds doelman van Manchester United.