Atlete Kipyegon wil op WK starten op 1500 en 5000 meter

Atlete Faith Kipyegon is van plan bij de WK atletiek in augustus in Boedapest te staten op zowel de 1500 als de 5000 meter. Dat zei de Keniaanse concurrente van Sifan Hassan vrijdag nadat ze de 5000 meter had gewonnen bij de Keniaanse plaatsingswedstrijden in Nairobi.

Kipyegon (29) verbeterde vorige maand een week na haar wereldrecord op de 1500 meter ook het wereldrecord op de 5000 meter. De Keniaanse kwam bij wedstrijden in de Diamond League in Parijs tot 14.05,20. De tweevoudig olympisch- en wereldkampioene liep een week eerder als eerste vrouw onder de 3 minuut en 50 seconden op de 1500 meter: 3.49,11.

“Ik had niet verwacht dat ik hier de 5000 meter zou winnen, zoals ik deed in Parijs, maar ik heb het gedaan en ik ben er blij mee”, zei Kipyegon die tot een tijd van 14.53,90 kwam. “De 1500 meter blijft mijn favoriete nummer, maar het gaat ook heel goed op de 5000 meter. Dus ga ik beide afstanden doen in Boedapest.”

Kipyegon is de olympisch kampioene op de 1500 meter van de Spelen van Rio de Janeiro 2016 en van de uitgestelde Spelen van Tokio van 2021. Ze is ook de regerend wereldkampioen op de 1500 meter. Op de 5000 meter op de WK in Boedapest neemt Kipyegon het op tegen onder anderen Hassan.