Derde ritzege sprinter Philipsen in Tour de France

De Belg Jasper Philipsen heeft zijn derde ritzege geboekt in de Tour de France van dit jaar. De sprinter van wielerploeg Alpecin-Deceuninck hield in de straten van Bordeaux Mark Cavendish van een historische ritwinst af. De 38-jarige Brit zou bij succes absoluut recordhouder zijn met 35 ritoverwinningen in de Tour. De Eritreeër Biniam Girmay finishte als derde, Dylan Groenewegen passeerde als vijfde de finish.

De gele trui bleef in handen van de Deen Jonas Vingegaard. Philipsen verstevigde zijn leidende positie in het puntenklassement. Zaterdag volgt een rit naar Limoges, de dag erna staat de beklimming van de Puy de Dôme op het programma. De Tour de France eindigt op 23 juli in Parijs.

Vooraf was al weinig animo verwacht voor een lange ontsnapping. De Pyreneeënritten hadden veel energie gekost en bovendien was duidelijk dat de sprintploegen richting Bordeaux, in het verleden vaak decor voor een massasprint, meer dan ooit zouden controleren. De Fransman Simon Guglielmi ging er desondanks vandoor. In zijn eentje bouwde de renner van Arkéa-Samsic aan een voorsprong van meer dan 6 minuten. Onderweg gebeurde er niet veel, al ging Philipsen bijna onderuit door een onhandige manoeuvre van een volgwagen.

Achter Guglielmi pakte Girmay de bij de tweede plaats horende 17 punten bij de tussensprint. De eenzame vluchter had met nog ruim 80 kilometer te gaan nog een voorsprong van een minuut. Twee van zijn landgenoten, Nans Peters en Pierre Latour, sloten niet veel later bij hem aan.

Guglielmi hield het snel voor gezien vooraan, maar Peters en uiteindelijk ook Latour werden in de straten van Bordeaux pas ingerekend. Alpecin-Deceuninck was sterk vertegenwoordigd vooraan met onder anderen, de Deen Søren Kragh Andersen en Mathieu van der Poel, die Philipsen in zijn wiel had. Op iets minder dan 300 meter voor de streep zette Cavendish zijn sprint naar de geschiedenisboeken in. Maar Philipsen passeerde de Brit van Astana met overmacht. Voorlopig moet ‘King Cav’ het record van 34 ritzeges nog delen met de Belgische legende Eddy Merckx.