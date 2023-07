Formule 1 houdt op Silverstone rekening met klimaatactivisten

Organisatoren van de Formule 1 houden komend weekeinde bij de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ op het circuit van Silverstone rekening met acties van klimaatactivisten. Vorig jaar gingen zes demonstranten vlak na de start van de race op de weg zitten. Woensdag legden actievoerders van Just Stop Oil enkele tenniswedstrijden op Wimbledon even stil.

“We willen niet dat ze zichzelf in gevaar brengen en we willen niet dat iemand anders in gevaar wordt gebracht”, aldus Formule 1-coureur Lewis Hamilton, die bekendstaat om zijn politieke en maatschappelijke betrokkenheid. “Ik steun vreedzame protesten.”

Formule 1-directeur Stefano Domenicali zegt demonstraties te begrijpen, maar hij vindt een actie zoals vorig jaar onaanvaardbaar. Hij wijst op de snelheden van 200 kilometer per uur die de coureurs halen. Demonstranten zouden mensenlevens in gevaar brengen.

Vanaf vrijdag tot en met zondag worden op het circuit van Silverstone zo’n 450.000 fans verwacht.