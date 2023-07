Griekspoor en Stevens verrassen in dubbelspel Wimbledon

Tallon Griekspoor en Bart Stevens hebben voor een verrassing gezorgd in het mannendubbelspel van Wimbledon. De twee vrienden waren in drie sets te sterk voor de Amerikaan Rajeev Ram en Joe Salisbury, die als derde geplaatst waren: 6-7 (5) 6-3 6-4.

Ram en Salisbury hebben samen drie grandslamtitels veroverd. Ze zijn de voormalig nummers 1 van de wereld. Voor de 25-jarige Stevens daarentegen was het zijn eerste zege ooit op een grandslamtoernooi. Hij is de nummer 116 van de wereld.

Griekspoor en Stevens werden op het laatste moment toegevoegd aan het speelschema omdat Nick Kyrgios zich had afgemeld.

Na zijn nederlaag in het enkelspel gaf Griekspoor (27) te kennen dat hij na Wimbledon op vakantie gaat. Hij hoopte daarom donderdag al in actie te kunnen komen in het dubbelspel.