Slechtste prestaties Nederlanders op Wimbledon sinds 2017

De Nederlandse tennissers hebben het minst gepresteerd op Wimbledon sinds 2017. Zes jaar geleden slaagde geen enkele Nederlandse speler erin de tweede ronde te halen in Londen.

Tijdens de huidige editie wist slechts één Nederlander de tweede ronde te bereiken: Botic van de Zandschulp. Hij verloor vrijdagmiddag in vier sets van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer kwamen niet voorbij de openingsronde bij de mannen.

Nederland was dit jaar voor het eerst sinds 2014 niet vertegenwoordigd in het vrouwenenkelspel. Arantxa Rus, de beste Nederlandse tennisster, verloor in de kwalificaties.

Vijf jaar geleden haalde Kiki Bertens, die inmiddels gestopt is, de kwartfinales. Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven reikten vorig jaar tot de vierde ronde. Respectievelijk Rafael Nadal en Novak Djokovic waren toen te sterk.