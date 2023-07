Tour de France wacht vrijwel zeker massasprint in Bordeaux

Voor het eerst in dertien jaar is Bordeaux weer finishplaats in de Tour de France. Aan het einde van een vlakke rit over 169 kilometer wacht vrijwel zeker een massasprint. De Brit Mark Cavendish was in 2010 de laatste winnaar in de wijnstad, die tot dan een vaste waarde was in het Tourschema.

Cavendish is erop gebrand om iets na 17.00 uur opnieuw als eerste de finishlijn te passeren. Het zou zijn 35e ritzege in de Tour zijn waarmee hij alleen recordhouder zou worden. Nu deelt hij het record van 34 overwinningen nog met de Belgische wielerlegende Eddy Merckx.

De Deen Jonas Vingegaard start voor het eerst dit jaar in de gele leiderstrui, veroverd in de tweede door de Sloveen Tadej Pogacar gewonnen Pyreneeënrit. De klassementsmannen mogen normaal gesproken nu even bijkomen.

De rit begint om 13.15 uur in Mont-de-Marsan waar na een geneutraliseerd begin een kwartier later het vlagsignaal als het echte startsignaal geldt. Onderweg is er een tussensprint en één klimmetje van de vierde categorie, dat ligt op een kleine 40 kilometer van de streep. Daarna zullen de sprintersploegen de controle nemen in afwachting van een strijd tussen mannen als de Belg Jasper Philipsen, de Australiër Caleb Ewan, Dylan Groenewegen en dus Cavendish. Voor de gehavende Fabio Jakobsen komt de sprint wellicht te vroeg na zijn val van dinsdag.