Tourrenners begonnen aan rit naar Bordeaux

De renners in de Tour de France zijn om 13.15 uur in Mont-de-Marsan op de fiets gestapt voor de zevende etappe. Na twee dagen van klimmen is het weer tijd voor de sprinters. Richting Bordeaux ligt een vrijwel vlak parcours waarmee de derde massasprint in deze Tour aanstaande lijkt.

Er zijn heel wat kanshebbers om de eerste winnaar in Bordeaux te worden sinds de Tour daar in 2010 voor het laatst finishte. Toen won Mark Cavendish. De Brit zou er veel voor over hebben op zijn 38e dat nog eens te herhalen. Lukt dat dan is dat zijn 35e ritwinst in de Tour, een absoluut record.

De concurrentie komt met name van de Belg Jasper Philipsen, al twee keer ritwinnaar en drager van de groene puntentrui. De Australiër Caleb Ewan en de Duitser Phil Bauhaus maakten tot nu toe ook indruk. Nederland heeft met Dylan Groenewegen een kanshebber, Fabio Jakobsen heeft wellicht nog te veel last van de gevolgen van een val in de vierde etappe. Rond 17.15 uur volgt de uitkomst.

De Deen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) rijdt voor het eerst deze Tour in de gele leiderstrui. De bergtrui is weer in handen van de Amerikaan Neilson Powless. Onderweg is op het enige klimmetje van de dag 1 punt te behalen. Tadej Pogacar, donderdag winnaar van de tweede Pyreneeënrit en tweede in het klassement, gaat gehuld in het wit als beste jongere.