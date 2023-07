Van de Zandschulp verliest in tweede ronde van Wimbledon

Het is Botic van de Zandschulp niet gelukt zich te plaatsen voor de derde ronde van Wimbledon. De nummer 2 van Nederland en de mondiale nummer 44 verloor in Londen in vier sets van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, de nummer 31 van de plaatsingslijst: 6-1 2-6 6-4 6-3.

Na 2 uur en 49 minuten besloot Van de Zandschulp het duel met een mislukte korte bal, die in het net belandde. Hij had eerder in dezelfde game nog op knappe wijze drie wedstrijdpunten weggewerkt.

Van de Zandschulp begon matig aan het duel op baan 15 en leverde direct zijn eerste servicegame in, ondanks een 40-0-voorsprong. Net als in zijn eerste ronde oogde hij onzeker in de beginfase en na nog geen half uur had hij de eerste set al verloren. De Nederlander serveerde vooral in de eerste set erg matig en sloeg in de eerste set drie dubbele fouten.

In de tweede set herpakte Van de Zandschulp zich goed en hij nam meteen een 3-0-voorsprong. Hij hield de break voorsprong vast en brak de Spanjaard bij 5-2 nogmaals.

Na een lange onderbreking nam Davidovich Fokina het initiatief weer over en ditmaal was hij het weer die vroeg in de set een break forceerde. In het restant kwam Van de Zandschulp er niet echt meer aan te pas. Hij maakte 44 onnodige fouten, tegenover 39 winners. De Nederlander sloeg wel meer aces dan zijn opponent: negen tegenover zes.

Davidovich Fokina zorgde voor frustratie bij de Veenendaler door een aantal keer een onderhandse service te slaan, waaronder eens op een breakpoint. De 24-jarige Spanjaard had er meermaals succes mee.

Donderdag had Van de Zandschulp al ruim 4 uur op de baan gestaan tegen de Chinees Zhizhen Zhang. De Nederlander won dat duel in vijf sets, na een 6-2 4-1-achterstand.

Vorig jaar haalde Van de Zandschulp nog de vierde ronde op Wimbledon. Hij verloor toen bij de laatste zestien van Rafael Nadal. Er werden toen geen punten toegekend, omdat het toernooi had besloten de Russen en Belarussen te weren vanwege de oorlog in Oekraïne.

Begin dit jaar verloor Van de Zandschulp ook op de Australian Open in de tweede ronde. Op Roland Garros bleef hij in de openingsronde steken.

Van de Zandschulp (27) was de enige Nederlander die nog actief was in het enkelspel. Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer verloren beiden in de openingsronde.