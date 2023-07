Verstappen ook snelste in tweede training GP van Groot-Brittannië

Max Verstappen heeft ook de beste tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull was met 1.28,078 de snelste op Silverstone. Eerder op de dag was hij met 1.28,600 al iets sneller geweest in de eerste training.

Verstappen was in de tweede training 0,022 seconde sneller dan de Spanjaard Carlos Sainz in de Ferrari. Alexander Albon was op 0,218 seconde goed voor de derde tijd in de Williams.

Nyck de Vries zette de negentiende tijd neer. Hij was in de AlphaTauri met 1.29,571 bijna anderhalve seconde langzamer dan de regerend wereldkampioen.

Verstappen wist in de Formule 1 nog nooit een race op het circuit van Silverstone te winnen. De regerend wereldkampioen en leider in de WK-stand hoopt daar zondag verandering in te brengen.