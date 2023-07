Verstappen snelste in eerste vrije training op Silverstone

Max Verstappen heeft tijdens de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de Formule 1 de beste tijd neergezet. De Nederlandse coureur van Red Bull klokte op het circuit van Silverstone 1.28,600. Nyck de Vries noteerde de elfde tijd.

Na Verstappen was zijn Mexicaanse ploeggenoot Sergio Pérez met 1.29,048 het snelst, voor Alexander Albon van Williams (1.29,089). De Brit Lewis Hamilton kwam op zijn thuiscircuit niet verder dan de twaalfde tijd, kort achter De Vries.

De tweede vrije training is later op vrijdag.

Verstappen wist in de Formule 1 nog nooit een race op het circuit van Silverstone te winnen. De regerend wereldkampioen en leider in de WK-stand hoopt daar zondag verandering in te brengen.