Achtste tijd voor Verstappen in natte derde training Silverstone

Max Verstappen is in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië niet verder gekomen dan de achtste tijd. De Formule 1-coureur van Red Bull noteerde zijn beste ronde als enige op de mediumband, de overige coureurs reden op de snellere zachte band. In de tweede helft van de race begon het te regenen en werd het lastiger om een snelle ronde te rijden.

Ferrari-coureur Charles Leclerc reed voor de regen de beste tijd van de sessie op Silverstone, met een ronde van 1.27,419. Alexander Albon (Williams) was net als in de tweede vrije training verrassend snel en was nu zelfs op bijna 0,2 seconde van Leclerc de op één na snelste. Fernando Alonso gaf in zijn Aston Martin bijna 0,4 seconde toe en werd derde.

De Nederlander Nyck de Vries van AlphaTauri zette de elfde tijd neer. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull en tevens zijn grootste concurrent, kwam niet verder dan de veertiende tijd.

Tweevoudig wereldkampioen Verstappen was vrijdag in zowel de eerste als tweede training de snelste. De kwalificatie voor de race van zondag is zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur.