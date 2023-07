Atlete Jackson snelste van seizoen op 100 meter, 5e tijd ooit

Atlete Shericka Jackson heeft op de Jamaicaans kampioenschappen de beste tijd van het seizoen op de 100 meter gelopen. Haar 10,65 betekende ook meteen de gedeeld vijfde tijd aller tijden. Door haar overtuigende zege in Kingston plaatste de 28-jarige sprintster zich voor de wereldkampioenschappen in Boedapest van volgende maand.

Jackson, vorig jaar goed voor WK-zilver op de 100 meter en goud op de 200, won de wedstrijd in eigen land ruim voor Shashalee Forbes (10,96) en Natasha Morrison (10,98). Elaine Thompson-Herah, winnares van goud op de afgelopen twee Spelen op zowel de 100 als 200 meter, werd vijfde. Haar 11,06 was wel haar beste tijd van het seizoen, waarin ze tot nu toe werd geplaagd door blessures.

Jackson was erg verbaasd over het feit dat ze nu de vijfde snelste vrouw ter wereld is. “Het is de afgelopen twee jaar een moeilijke weg geweest om te veranderen van de 400 meter naar de kortere afstanden. Vorig jaar was de start het grootste probleem, maar die ging nu perfect. Het einde kan wel nog wat beter.”

Sprintster Sha’Carri Richardson keert in Boedapest weer terug op het hoogste niveau. De Amerikaanse werd in Eugene nationaal kampioen op de 100 meter in 10,82. Richardson noteerde donderdag nog de snelste tijd van het seizoen met 10,71, maar zag de Jamaicaanse Jackson die een dag later al verbeteren. Medaillekandidate Richardson miste de Spelen van 2021 omdat ze positief had getest op marihuana en greep vorig jaar naast een startplek op de WK in eigen land.