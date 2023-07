Berrettini schakelt Zverev uit op Wimbledon

Tennisser Matteo Berrettini heeft Alexander Zverev uitgeschakeld in de derde ronde van Wimbledon. De Italiaan versloeg de olympisch kampioen uit Duitsland in drie sets. Hij had daarvoor wel twee keer een tiebreak nodig, 6-3 7-6 (4) 7-6 (5).

Berrettini was in 2021 finalist op Wimbledon. Zverev was de afgelopen drie jaar halve finalist op Roland Garros. Op Wimbledon kwam hij nog nooit verder dan de vierde ronde.

Zverev was in de eerste ronde op Wimbledon nog in drie sets te sterk voor Gijs Brouwer. Berrettini treft in de volgende ronde de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de wereld.