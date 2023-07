Deen Pedersen wint achtste etappe in Tour de France

Wielrenner Mads Pedersen heeft de achtste etappe in de Tour de France gewonnen. De 27-jarige Deen van Lidl-Trek was na 200,7 kilometer van Libourne naar Limoges de beste in de sprint. Pedersen klopte de Belgen Jasper Philipsen en Wout van Aert. Dylan Groenewegen eindigde als vierde, Nils Eekhoff werd vijfde.

Voor Pedersen, de wereldkampioen van 2019, is het de tweede etappezege in de Tour de France. De Deen won vorig jaar de dertiende etappe in Saint-Étienne.

Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma behoudt de leiderstrui. De Deen van Jumbo-Visma begint zondag aan de lastige bergetappe naar de Puy de Dôme met 25 seconden voorsprong op de Sloveen Tadej Pogacar in het algemeen klassement.

Nogal wat wielrenners wilden in de rit van Libourne naar Limoges meezitten in de vlucht. Pas na ruim 30 kilometer kreeg een kopgroep van drie renners de zegen van het peloton. De Franse wielrenners Anthony Turgis en Anthony Delaplace en de Belg Tim Declercq zagen de voorsprong snel groeien naar 1 minuut. Het peloton deed het rustig aan en liet de marge oplopen naar ruim 4 minuten.

Achter de drie koplopers sprintte drievoudig ritwinnaar Jasper Philipsen in Tocane-Saint-Apre na 80 kilometer naar de vierde plaats in de tussensprint en verstevigde daardoor zijn leiding in het puntenklassement. Een groep renners met daarbij Mathieu van der Poel, Biniam Girmay en Mark Cavendish probeerde na de tussensprint even door te rijden, maar Jumbo-Visma reed het gat snel dicht.

Onder leiding van de ploeg van geletruidrager Vingegaard en de renners van Lidl-Trek werd de marge van de drie koplopers teruggebracht. Bij een valpartij uit het niets in het peloton verloor de Ronde van Frankrijk zijn beroemdste sprinter. Cavendish lag op de grond en greep naar zijn schouder. De 38-jarige Brit, winnaar van een recordaantal van 34 ritzeges in de Tour (samen met Eddy Merckx), kon niet meer verder. De sprinter van Astana, die heeft aangekondigd na dit jaar te stoppen, kan niet meer voor zijn 35e recordzege in Frankrijk gaan.

Op zo’n 16 kilometer voor de streep reed Turgis op de Côte de Masmont weg bij zijn medevluchters. Met nog 8 kilometer te gaan werd de Fransman van TotalEnergies ingerekend. Bij een valpartij op 6 kilometer was de Brit Simon Yates, de nummer 4 van het klassement, betrokken. Hij verloor 47 seconden.

De lange sprint leek met hulp van Van der Poel opnieuw de kant van Philipsen op te gaan, maar de Belg had geen antwoord op de lange machtige sprint van Pedersen.