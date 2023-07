Eekhoff tevreden met vijfde plek bij eerste kans in Tour de France

Wielrenner Nils Eekhoff verraste met de vijfde plaats in de achtste etappe van de Tour de France. Hij eindigde in de sprint achter ritwinnaar Mads Pedersen, de Belgen Jasper Philipsen en Wout van Aert en zijn landgenoot Dylan Groenewegen. “Dit soort finishen ligt me goed en ik houd er wel van”, zei de 25-jarige wielrenner van DSM-Firmenich.

Eekhoff was niet de eerste wielrenner die je zou verwachten in de massasprint, maar de ploeg was wel van plan hem uit te spelen in de lastige finale van de rit naar Limoges. “De jongens hebben heel goed op me gelet tijdens de etappe. Dat gaf me zeker motivatie”, zei Eekhoff. “Ik zocht naar het juiste wiel om op te schuiven in de finale. Ik zat in het wiel van Philipsen, maar Groenewegen duwde me daar een beetje uit. Romain Bardet bracht me voor de laatste bocht weer terug in een goede positie.”

Daarna was het rechtdoor voor Eekhoff. “Het was voluit, doodgaan tot de finish. Dat deed heel veel pijn. Ik ben blij dat de ploeg me de kans heeft gegeven, mijn eerste kans in de Tour. Dan ben ik tevreden met de vijfde plek.”