Groenewegen verbaast zichzelf met vierde plaats in zware sprint

Dylan Groenewegen sprintte naar de vierde plaats in de achtste etappe van de Tour de France in Limoges. De Amsterdammer van Jayco AlUla verbaasde zichzelf een beetje dat hij daar nog zat na de lastige aankomst, maar wist ook dat er niet meer in zat. “Er waren er drie sterker, dan moet je daar tevreden mee zijn”, zei hij.

De rit van Libourne naar Limoges ging vooral in de finale zwaar worden, maar Groenewegen zag ook daarin kansen. “We wisten dat het goed kon vallen, maar ook niet. Ik overleefde de klimmetjes wel goed en in de finishstraat kwam ik uit de slipstream van Jasper Philipsen. Er waren er drie beter, daar moet ik genoegen mee nemen, maar ik sta wel een beetje te kijken dat ik er nog zat.”

De sprinter denkt dat er nog drie à vier kansen voor hem komen. Het uitvallen van collega-sprinter Mark Cavendish door een val vond hij spijtig. “Hij was in goeden doen. Uitvallen door een val is voor iedereen zuur, voor hem extra”, zei Groenewegen over de Brit die aan zijn laatste Tour de France bezig was.