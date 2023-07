Pedersen blij dat hij nu al zijn ritzege in Tour op zak heeft

Mads Pedersen is heel blij dat hij in de Tour de France al in de achtste etappe kon juichen. De 27-jarige Deen van Lidl-Trek won in Limoges de sprint voor de Belgen Jasper Philipsen en Wout van Aert. “Heel fijn om eerder dan in de dertiende rit al een etappezege te boeken”, zei Pedersen die vorig jaar in de dertiende rit naar Saint-√Čtienne zijn eerste Touretappe won.

“We wisten deze ochtend niet of het een vlucht zou worden of een sprint. Maar het leek erop dat de sprintersploegen de vluchters geen ruimte gingen geven”, keek Pedersen terug. “Ik heb het vroeg in de etappe geprobeerd, maar ik realiseerde me dat ze ons niet lieten gaan. Dus ben ik energie gaan sparen.”

Pedersen maakte er vervolgens een lange sprint van in Limoges. “Ik kreeg een perfecte lead-out en zelfs met een lange sprint had ik de benen om het af te maken”, zei de voormalig wereldkampioen. “Het was een heel zware sprint omhoog en heel pijnlijk. Met nog 50 meter te gaan wilde ik bijna gaan zitten. Het was krap, maar het maakt niet uit of je met 2 meter of met 1 centimeter verschil wint.”

De Deense ritwinnaar werd na afloop geconfronteerd met het uitvallen van sprinter Mark Cavendish. De 38-jarige Brit, winnaar van 34 etappes in de Tour de France, kwam ten val en moest opgeven. “Het is een eer geweest om te kunnen koersen met Mark. Ik heb altijd een heel goede band met hem gehad in het peloton. Het is verdrietig dat het zo moet eindigen voor zo’n legende. Ik wens hem alle goeds en hopelijk kan ik de laatste wedstrijden nog met hem rijden.”