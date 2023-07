Peloton onderweg in achtste etappe naar Limoges

Het peloton is vertrokken voor de achtste etappe van de Tour de France. De rit van Libourne naar Limoges over 200 kilometer lijkt geschikt voor aanvallers en voor renners met een goede sprint op de oplopende finish, zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel. De Nederlander wil zich vast laten zien in de streek van zijn in 2019 overleden opa Raymond Poulidor. Maar de pure sprinters zien ook kansen.

De etappe begint om 12.30 uur in Libourne met eerst een kwartier geneutraliseerd fietsen. De tussensprint volgt na een kleine 80 kilometer, 50 kilometer later gevolgd door een beklimming van de derde categorie, de Côte de Champs-Romain. Kort voor Limoges moeten de renners nog over twee hellinkjes van de vierde categorie en in de laatste kilometer loopt de weg omhoog met stijgingspercentages van 4 tot 5 procent.

De Deen Jonas Vingegaard draagt voor de tweede dag op rij de gele leiderstrui. De Belg Jasper Philipsen draagt de groene puntentrui, de Amerikaan Neilson Powless heeft opnieuw de bergtrui. De Sloveen Tadej Pogacar, de belangrijkste uitdager van Vingegaard, draagt de witte trui van het jongerenklassement.