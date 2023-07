Tweede Europese titel voor BMX’er Kimmann

BMX’er Niek Kimmann heeft voor de tweede keer de Europese titel behaald. De Nederlander was in Besançon in Frankrijk oppermachtig. Kimmann won in 2019 in het Letse Valmiera zijn eerste Europese titel.

Bij de vrouwen verzekerde Merel Smulders zich van het brons. Haar zus Laura Smulders deed niet mee. De tweevoudig wereld- en viervoudig Europees kampioene heeft nog te veel last van een knieblessure. Ze neemt rust omdat ze in augustus wel wil meedoen aan de wereldkampioenschappen.

Zondag staan in Besançon de teamwedstrijden nog op het programma.