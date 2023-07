Van Aert accepteert dat het niet lukt en blijft het proberen

Wout van Aert had zijn zinnen gezet op de ritzege in de achtste etappe van de Tour de France. De Belg van Jumbo-Visma moest na een zware sprint in Limoges echter genoegen nemen met de derde plaats achter de Deen Mads Pedersen en landgenoot Jasper Philipsen. “Het is voorlopig een beetje de Tour van net niet”, zei hij.

“Toen Van der Poel en Philipsen me passeerden, zat ik geblokkeerd”, zei Van Aert na afloop. “Een sprint bergop is altijd lastig, met jongens die hun lead-out stoppen, exploderen en veel snelheid verliezen. Ik was er dichtbij, maar het is opnieuw niet gelukt.”

Van Aert prees zijn teamgenoot Christophe Laporte die de sprint voor hem aantrok. “Laporte deed een lead-out van 200 meter. Hij was heel sterk en het was aan mij om de goede plaats te houden”, zei de 28-jarige Belg. “Het is wat het is. De benen zijn goed, maar het slaat niet aan. Ik kan niet anders dan het accepteren en blijven proberen.”