Van der Poel gaat in rit naar Puy de Dôme genieten

Voor Mathieu van der Poel is de negende etappe van de Tour de France speciaal. De start van de rit die eindigt op de Puy de Dôme is in Saint-Léonard-de-Noblat, het dorp waar zijn opa, de in 2019 overleden Raymond Poulidor, woonde. Zijn oma woont er nog steeds.

“De start in Saint-Léonard-de-Noblat gaat speciaal zijn. Het is lang geleden dat ik er ben geweest”, zegt Van der Poel. “Ik kijk er wel naar uit. Er zal niet veel tijd zijn om bij te praten.”

Over de ritzege van de lastige etappe die eindigt op de vulkaan Puy de Dôme, waar zijn opa in 1964 een verbeten duel uitvocht met zijn grote rivaal Jacques Anquetil, maakt Van der Poel zich niet te veel illusies. “Mijn doel is genieten van de dag van morgen. Die aankomst is sowieso te lastig. We zullen zien wat de dag brengt. Ik ga proberen te genieten.”

Van der Poels vader Adrie noemt het ook een speciale dag. “Het is het geboortedorp van Corinne”, verwijst hij naar zijn echtgenote, “waar haar moeder nog woont en ouders altijd gewoond hebben. Voor mezelf zijn er best wel herinneringen. ‘Pappie’ kan het niet meer meemaken. Hij zou wel heel trots zijn geweest.”