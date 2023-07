Van der Poel wil weer zijn ding doen voor teamgenoot Philipsen

De achtste etappe van de Tour de France van Libourne naar Limoges zou er op papier een zijn voor wielrenners als Wout van Aert en Mathieu van der Poel. De 28-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck liet voor de start echter weten dat de groene puntentrui van ploeggenoot Jasper Philipsen op dit moment belangrijker is dan eigen succes.

“Als het in de finale een sprint wordt, dan doe ik mijn ding voor Jasper”, zei Van der Poel tegen de NOS. “Die groene trui is belangrijker momenteel dan dat ik zelf probeer naar een prijs te sprinten. Dus als Jasper zich goed voelt, doe ik mijn ding weer.”

In de eerste week van de Tour was dat heel succesvol voor de Belgische ploeg. Met hulp van onder anderen Van der Poel sprintte Philipsen al naar drie ritzeges. “We hebben een droomweek achter de rug tot zover, dus we zijn ontspannen voor wat nog komen gaat”, zei Van der Poel.