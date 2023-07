Verstappen start ook op Silverstone vanaf poleposition

Max Verstappen start zondag ook in de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de Formule 1 vanaf poleposition. De tweevoudig wereldkampioen uit Nederland, tevens de leider in het klassement, was in zijn Red Bull op het circuit van Silverstone de snelste in de kwalificatie.

“Het was een wat hectische wedstrijd”, keek Verstappen terug, nadat hij zijn vijfde pole op rij zeker had gesteld. “In het begin was het een beetje slipperig. Maar we hebben ons werk gedaan, al was ik wel enigszins verrast door de tegenstand van McLaren. De verschillen waren niet groot, maar we zijn tevreden en hebben zin in de race van morgen.”

In zijn slotronde zette Verstappen een tijd van 1.26,720 neer. Hij was daarmee 0,241 sneller dan de Brit Lando Norris in zijn McLaren. Op de derde plaats staat ook een McLaren, gereden door de Australische coureur Oscar Piastri.

Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull en tevens zijn grootste concurrent, viel (opnieuw) al in het eerste deel van de kwalificatie af. Hij start in de wedstrijd derhalve in het achterveld. Datzelfde geldt voor Nyck de Vries, die in zijn AlphaTauri niet verder kwam dan de 19e tijd.

De Vries sprak bij Viaplay van een tegenvaller. “Door de rode vlag stonden we allemaal lang stil en kwam het aan op de laatste run. Ik had daarin niet het vertrouwen echt aan te vallen en verremde me ook een beetje. Verder vond ik dat we er goed bij zaten. Helaas kwam het in de slotfase aan op een soort van ‘shoot-out’ in de laatste ronde. En die ging niet helemaal goed.”

Tegen de muur

Tijdens de kwalificatie was er nog een klein incidentje rond Verstappen, toen hij in de pitsstraat tegen een muur reed. Met een nieuwe voorvleugel kon hij snel verder.

Verstappen won de Grote Prijs van Groot-Brittannië nog nooit.