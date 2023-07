Zverev boos op staf om onverwacht sterke Japanner op Wimbledon

De Duitser Alexander Zverev is na het bereiken van de derde ronde op Wimbledon boos geworden op zijn coachingstaf. De nummer 19 van de plaatsingslijst wist naar eigen zeggen niets over het spel van zijn Japanse opponent Yosuke Watanuki, die als lucky loser het hoofdtoernooi was binnengekomen. “Ik was volledig verrast toen ik in het begin meteen twee aces om mijn oren kreeg”, zei de olympisch kampioen na de zege in vier sets.

De 26-jarige Zverev laat het bekijken van zijn tegenstanders altijd aan zijn staf over, omdat hij zelf zo weinig mogelijk op zijn telefoon wil kijken. “Zo wil ik mijn ogen sparen en mijn concentratie goed houden. Maar nu wist ik niets van zijn service van 217 kilometer per uur. Ik vind dat mijn team zijn werk daar niet goed gedaan heeft.” Zverev wordt op Wimbledon begeleid door vader Alexander senior, zijn broer Mischa en zijn vriend Sergei Bubka junior.

Zverev verloor één set tegen de Japanner (6-4 5-7 6-2 6-2). Van de Italiaan Matteo Berrettini, zaterdag zijn tegenstander in de volgende ronde, weet de Duitser alvast iets meer. Tegen de Wimbledonfinalist van 2021 speelde Zverev vijf keer en hij won daarvan vier keer. “Hij is een van de beste grasspelers, dus het zal moeilijk worden.” Zverev was in de eerste ronde nog in drie sets te sterk voor Gijs Brouwer.