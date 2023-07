BMX’ers pakken Europese titel ploegentijdrit

De BMX’ers Niek Kimmann, Jay Schippers en Jaymio Brink hebben bij de Europese kampioenschappen in Besançon de titel veroverd op het nieuwe onderdeel ploegentijdrit. Dat gebeurde een dag nadat Kimmann individueel al de titel had opgeëist. Bij de tijdrit gaan drie rijders van start, de tijd van de derde rijder is bepalend.

De mannen hielden de sterke Fransen achter zich, het team van Zwitserland was derde.

Bij de vrouwen pakte Nederland het brons. Merel Smulders, Manon Veenstra en Michelle Wissing moesten de teams van Zwitserland en Frankrijk voor laten. Smulders had zaterdag in de individuele wedstrijd het brons gepakt.

Volgende maand zijn de wereldkampioenschappen in het Schotse Glasgow.